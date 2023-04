Roma, prima si offrono di aiutarlo, poi occupano la sua casa e lo maltrattano: arrestati (Di sabato 1 aprile 2023) «Se ci fai venire da te ti diamo una mano con le spese e non resti solo». Comincia così, con il classico racconto di una buona azione la vicenda che ha visto come protagonisti una coppia di cittadini italiani e un 51enne che abita all’Eur a Roma. La coppia era stata sfrattata da un appartamento al Torrino per morosità. E ha trovato un modo perfetto per risolvere il problema. Fino a che la polizia non ha arrestato D. M., racconta oggi Il Messaggero, con l’accusa di lesioni, maltrattamenti ed estorsione. La storia comincia quando il 51enne perde la madre e rimane solo in un appartamento. A quel punto la coppia gli offre di entrare nell’immobile di proprietà di un ente dove lui vive. Poi finisce maltrattato e ridotto in schiavitù. Tanto da dover ricorrere alle cure dell’ospedale e ricevere prognosi di una ventina di giorni. L’uomo dice che si è ferito a causa di ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023) «Se ci fai venire da te ti diamo una mano con le spese e non resti solo». Comincia così, con il classico racconto di una buona azione la vicenda che ha visto come protagonisti una coppia di cittadini italiani e un 51enne che abita all’Eur a. La coppia era stata sfrattata da un appartamento al Torrino per morosità. E ha trovato un modo perfetto per risolvere il problema. Fino a che la polizia non ha arrestato D. M., racconta oggi Il Messaggero, con l’accusa di lesioni, maltrattamenti ed estorsione. La storia comincia quando il 51enne perde la madre e rimane solo in un appartamento. A quel punto la coppia gli offre di entrare nell’immobile di proprietà di un ente dove lui vive. Poi finisce maltrattato e ridotto in schiavitù. Tanto da dover ricorrere alle cure dell’ospedale e ricevere prognosi di una ventina di giorni. L’uomo dice che si è ferito a causa di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Ieri mattina Mario Draghi è andato alla Città Ecosolidale della Comunità di Sant’Egidio a Roma per donare scarpe e… - borghi_claudio : Questo è un recupero importantissimo, un gruppo scultoreo unico che arricchirà notevolmente il già incredibile patr… - OperaRoma : Il momento è arrivato: “Adam’s Passion”, in prima esclusiva italiana, debutta stasera al Roma Convention Center La… - maurocassano3 : RT @borghi_claudio: Questo è un recupero importantissimo, un gruppo scultoreo unico che arricchirà notevolmente il già incredibile patrimon… - siamo_la_Roma : ?? Le prime pagine di oggi ?? #Mou benedice i tifosi giallorossi ?? #Roma furiosa per il coinvolgimento nell'inchie… -