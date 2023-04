Roma, “O ci aiuti a rubare o ci dai i soldi”: estorsione e minacce ai danni di un 18enne (Di sabato 1 aprile 2023) Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Eur hanno arrestato un 20enne Romano, già noto alle forze dell’ordine e un 16enne Romano gravemente indiziati del reato di estorsione aggravata in concorso ai danni di un 18enne. Il ragazzo vittima, appena 18enne, si è rivolto ai Carabinieri denunciando di essere ripetutamente pedinato e minacciato da alcuni coetanei che pretendevano da lui una dazione di denaro quale corrispettivo della sua mancata disponibilità a favorirli nella commissione di reati contro il patrimonio. In particolare, il 18enne, a cui era stata concessa una stanza dove alloggiare in cambio di un “aiuto” consistente nel perlustrare il quartiere Montagnola per fotografare e segnalare scooter e motoveicoli “appetibili”, si è ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 aprile 2023)– I Carabinieri della Stazione diEur hanno arrestato un 20enneno, già noto alle forze dell’ordine e un 16enneno gravemente indiziati del reato diaggravata in concorso aidi un. Il ragazzo vittima, appena, si è rivolto ai Carabinieri denunciando di essere ripetutamente pedinato e minacciato da alcuni coetanei che pretendevano da lui una dazione di denaro quale corrispettivo della sua mancata disponibilità a favorirli nella commissione di reati contro il patrimonio. In particolare, il, a cui era stata concessa una stanza dove alloggiare in cambio di un “aiuto” consistente nel perlustrare il quartiere Montagnola per fotografare e segnalare scooter e motoveicoli “appetibili”, si è ...

