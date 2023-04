Roma-Milan oggi in tv: orario e diretta streaming Playoff Serie A femminile 2022/2023 (Di sabato 1 aprile 2023) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Roma-Milan, match valido per la terza giornata della Poule Scudetto 2022/23. Le giallorosse tornano in campo allo Stadio Tre Fontante dopo i 2 ko consecutivi arrivati contro il Barcellona, mentre le rossonere arrivano da una sconfitta ed un pareggio, rispettivamente con Juventus e Fiorentina. Appuntamento oggi, sabato 1 aprile, alle 14:30. La gara sarà visibile su La7, La7.it e su Timvision. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) La data, l’, latv edi, match valido per la terza giornata della Poule Scudetto/23. Le giallorosse tornano in campo allo Stadio Tre Fontante dopo i 2 ko consecutivi arrivati contro il Barcellona, mentre le rossonere arrivano da una sconfitta ed un pareggio, rispettivamente con Juventus e Fiorentina. Appuntamento, sabato 1 aprile, alle 14:30. La gara sarà visibile su La7, La7.it e su Timvision. SportFace.

