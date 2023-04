(Di sabato 1 aprile 2023) Che la, anche nota come Metre, sia uno dei mezzi di trasporti peggiori non solo di, ma di tutt’Italia, è ormai un dato di fatto ed è stato evidenziato, solo pochi giorni fa, anche nella relazione della Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie e marittime., ritardi e ora anche l’dei ratti a creare problemi, quasi quotidiani, sulla tratta ferroviaria, con gravissimi disagi per i pendolari che sono costretti a usufruire del servizio per raggiungere il posto di lavoro o le scuole. Una linea al collasso: ecco perché Nella relazione della Direzione Generale vengono evidenziati i disagi che hanno portato la linea ferroviaria al collasso, come riporta Repubblica. Tra gli altri episodi accaduti sulla, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma Lido, ‘linea peggiore d’Italia’: carenza di personale, guasti e… urina dei topi - civico_x : RT @MercurioPsi: Leggetevi questo gravissimo rapporto di INDAGINE sulla #RomaLido #MetroMare quando era ancora sotto #ATAC (addirittura sis… - romanoesaurito : RT @rep_roma: Roma-Lido, l'urina dei ratti danneggia la linea: Metromare al collasso [aggiornamento delle 09:13] - roma_trasporti : Roma-Lido: il programma 2023 delle chiusure anticipate - 79_Alessio : RT @rep_roma: Roma-Lido, l'urina dei ratti danneggia la linea: Metromare al collasso [aggiornamento delle 09:13] -

Mancanza di manutenzione sui treni e sugli impianti. Carenza di personale. C'è anche l'urina dei topi che mette a rischio la vita dei passeggeri. Non è un caso se la ferrovia, ribattezzata Metromare, da anni viene considerata tra le peggiori linee di trasporto pubblico in Italia. Quello che emerge dalla relazione della Direzione Generale per le Investigazioni ..."Era tutto nuovo per me, l'Excelsior, il... mi giravo e c'era una star: Ornella Muti, Eleonora ... Adesso sono single da tre anni e mi godo la vita tra, Napoli e l'isola di Salina. Non perdo ...... Torino - Caselle, Albenga, Genova, Milano - Linate, Parma, Cuneo, Bolzano, Bologna, Treviso, Forlì, Brescia, Trieste, Rimini, Padova, Venezia -, Verona, Ancona, Venezia - Tessera, Rieti,- ...

Roma-Lido, l'urina dei ratti danneggia la linea: Metromare al collasso Repubblica Roma

Mancanza di manutenzione sui treni e sugli impianti e carenza di personale: da anni è considerata tra i peggiori treni d'Italia ...È stato arrestato per evasione un 33enne ai domiciliari che è evaso per trascorrere la notte con una donna in un hotel di Ostia ...