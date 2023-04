Roma, gli danno una stanza ma in cambio deve rubare: arrestati un 16enne e un 20enne (Di sabato 1 aprile 2023) Era vittima di minacce da parte di due coetanei che pretendevano, in cambio di una stanza nella quale dormire, che commettesse reati per loro. Stanco dei soprusi il 18enne si è rivolto ai Carabinieri della Stazione di Roma Eur per segnalare cosa gli stava capitando e i militari hanno proceduto all’arresto di un 20enne Romano, già noto alle forze dell’ordine e un 16enne Romano gravemente indiziati del reato di estorsione aggravata in concorso ai danni al 18enne. La vittima ha denunciato i suoi aguzzini ai Carabinieri Il ragazzo vittima, appena 18enne, si è rivolto ai Carabinieri denunciando di essere ripetutamente pedinato e minacciato da alcuni coetanei che pretendevano da lui una dazione di denaro quale corrispettivo della sua mancata disponibilità a favorirli nella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 aprile 2023) Era vittima di minacce da parte di due coetanei che pretendevano, indi unanella quale dormire, che commettesse reati per loro. Stanco dei soprusi il 18enne si è rivolto ai Carabinieri della Stazione diEur per segnalare cosa gli stava capitando e i militari hanno proceduto all’arresto di unno, già noto alle forze dell’ordine e unno gravemente indiziati del reato di estorsione aggravata in concorso ai danni al 18enne. La vittima ha denunciato i suoi aguzzini ai Carabinieri Il ragazzo vittima, appena 18enne, si è rivolto ai Carabinieri denunciando di essere ripetutamente pedinato e minacciato da alcuni coetanei che pretendevano da lui una dazione di denaro quale corrispettivo della sua mancata disponibilità a favorirli nella ...

