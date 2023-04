Roma-Feyenoord | vietata la vendita dei biglietti ai tifosi olandesi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Roma - Feyenoord, in arrivo il divieto di vendita dei biglietti agli ultrà olandesi - vivereroma : Roma-Feyenoord, verso divieto vendita biglietti a ultrà olandesi - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: ??? #Feyenoord, stop ai ticket: #Roma vietata agli olandesi #ASRoma #ASR #RomaFeyenoord #EuropaLeague - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: ??? #RomaFeyenoord vietata agli olandesi #ASRoma #ASR #EuropaLeague #Feyenoord - DiovmaeC : RT @FrancoScarsell2: Era nell’aria da giorni. Il Viminale ha deciso.Roma–Feyenoord,valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa L… -

Parliamo - nemmeno a dirlo - del 20 aprile prossimo e di, quarto di finale di ritorno di Europa League. Il provvedimento era nell'aria da ieri mattina, quando c'è stata ...- Un incontro con il vero Mourinho . Non il tecnico, quello che tutti conoscono e che ...ha scelto di non parlare oggi e alla vigilia della gara col Torino (appuntamento al, in Europa ...... Raffaela Moscarella, ha convocato per domani una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica all'esito della quale, in vista della partitadi Europa ...

Roma-Feyenoord, trasferta vietata per i tifosi olandesi - Sportmediaset Sport Mediaset

Divieto di vendita dei biglietti per i residenti in Olanda in occasione di Roma-Feyenoord del prossimo 20 aprile: ecco il perché ...Dopo le parole del sindaco Roberto Gualtieri in vista della gara di Europa League del prossimo 20 aprile, arriva la conferma dal Viminale: trasferta vietata ai tifosi del #Feyenoord. La scelta è stata ...