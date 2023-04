Roma, Conte in piazza con sindacati e lavoratori edili: “Settore messo in ginocchio dalle scelte di questo governo” (Di sabato 1 aprile 2023) “Porto il saluto e la solidarietà del Movimento 5 stelle ai lavoratori che attraversano un periodo di grande difficoltà per la congiuntura economica che stiamo vivendo e per scelte le operate del governo, a partire dalle azioni che hanno messo in ginocchio il mondo dell’edilizia con l’incaglio della cessione dei crediti d’imposta”. Così Giuseppe Conte in piazza Don Bosco a Roma alla mobilitazione nazionale dell’edilizia. “Dobbiamo contrastare questa deriva, batterci insieme con tutte le forze politiche di buona volontà e con le forze sociali qui oggi rappresentate”, ha aggiunto Conte dal palco L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) “Porto il saluto e la solidarietà del Movimento 5 stelle aiche attraversano un periodo di grande difficoltà per la congiuntura economica che stiamo vivendo e perle operate del, a partireazioni che hannoinil mondo dell’zia con l’incaglio della cessione dei crediti d’imposta”. Così GiuseppeinDon Bosco aalla mobilitazione nazionale dell’zia. “Dobbiamo contrastare questa deriva, batterci insieme con tutte le forze politiche di buona volontà e con le forze sociali qui oggi rappresentate”, ha aggiuntodal palco L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

