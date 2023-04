Roma, compro oro abusivo nel Money transfert: il Questore ordina la chiusura (Di sabato 1 aprile 2023) Solo pochi giorni fa la Polizia in zona San Lorenzo, Roma, aveva scovato un laboratorio di lavorazione e trasformazione di oggetti preziosi in un locale adiacente all’esercizio commerciale di Transfer Money e Internet Point. Dopo la scoperta da parte dei poliziotti Romani della Divisione Polizia Amministrativa e del commissariato San Lorenzo di un ingente quantitativo di preziosi in un Money transfer di via delle Medaglie d’Oro, avvenuto pochi giorni fa, la Polizia di Stato, su delega della Procura di Roma, diffonde le foto della presunta refurtiva al fine di accertarne la provenienza. Ora per l’attività commerciale, però, è scattata la chiusura, su disposizione del Questore. Il rinvenimento di strumenti per la lavorazione dei preziosi Nel corso della perquisizione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 aprile 2023) Solo pochi giorni fa la Polizia in zona San Lorenzo,, aveva scovato un laboratorio di lavorazione e trasformazione di oggetti preziosi in un locale adiacente all’esercizio commerciale di Transfere Internet Point. Dopo la scoperta da parte dei poliziottini della Divisione Polizia Amministrativa e del commissariato San Lorenzo di un ingente quantitativo di preziosi in untransfer di via delle Medaglie d’Oro, avvenuto pochi giorni fa, la Polizia di Stato, su delega della Procura di, diffonde le foto della presunta refurtiva al fine di accertarne la provenienza. Ora per l’attività commerciale, però, è scattata la, su disposizione del. Il rinvenimento di strumenti per la lavorazione dei preziosi Nel corso della perquisizione ...

