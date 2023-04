Roma cala il tris di rinnovi: c'è già la firma per Cristante, Kumbulla e Boer (Di sabato 1 aprile 2023) A Trigoria è scattata l'operazione rinnovi. In pieno stile Friedkin, vale a dire in totale segretezza. La notizia infatti arriva dal report Figc sulle commissioni versate annualmente dai club agli ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 aprile 2023) A Trigoria è scattata l'operazione. In pieno stile Friedkin, vale a dire in totale segretezza. La notizia infatti arriva dal report Figc sulle commissioni versate annualmente dai club agli ...

