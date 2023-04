Roma | blitz Ultima Generazione a Piazza di Spagna | acqua nera nella Barcaccia

(Di sabato 1 aprile 2023) Liquido nero con carbone vegetale nell'della Fontana delladi. E' la nuova azione di protesta messa in atto questa mattina dagli attivisti di. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Blitz di tre attivisti di Ultima Generazione in piazza di Spagna a Roma. Gli ambientalisti hanno versato del liquid… - fanpage : Blitz a piazza di Spagna da parte degli attivisti di Ultima Generazione. Versata vernice nera nella fontana della B… - sole24ore : Blitz degli attivisti di Ultima Generazione, vernice lavabile nera nella fontana di Piazza di Spagna a Roma… - francobaietti : Roma, blitz di Ultima Generazione: “Tinta di nero acqua fontana Piazza Spagna” – Video. - francobaietti : Roma, blitz di Ultima Generazione: “Tinta di nero acqua fontana Piazza Spagna” – Video -

Bisogna essere severi" ha detto il sindaco di, Roberto Gualtieri, arrivato alla Barcaccia. "I tre autori sono stati fermati immediatamente, sono anche entrati nella fontana. Quello che è stato ..., 1 apr - Ennesimonella Capitale firmato dagli eco - dementi di Ultima Generazione: a farne le spese, stavolta, la fontana della Barcaccia del Bernini a Piazza di Spagna , sfregiata con ...Nuovodi Ultima Generazione anella celebre Piazza di Spagna gremita di turisti. Gli attivisti per il clima hanno versato vernice nera nella fontana della Barcaccia per protestare contro l'...

Roma, blitz di Ultima Generazione in piazza di Spagna: tre attivisti versano liquido nero nella fontana della… Il Fatto Quotidiano

(Adnkronos) - Liquido nero con carbone vegetale nell'acqua della Fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna a Roma. E' la nuova azione di ...L'acqua diventa nera nella fontana in piazza di Spagna. Un nuovo blitz degli attivisti per il clima di Ultima Generazione: nel mirino la fontana della Barcaccia, in piazza di Spagna, riempita di acqua ...