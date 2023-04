Roma | blitz Ultima Generazione a Piazza di Spagna | acqua nera nella Barcaccia - Video

(Di sabato 1 aprile 2023) (Adnkronos) - Liquido nero con carbone vegetale nell'della Fontana delladi. E' la nuova azione di protesta messa in atto questa mattina dagli attivisti di. Di fronte agli sguardi attoniti dei tanti turisti in centro, alle 11.30 tre persone hanno versato il liquido nelle vasche della fontana. Dopo una ventina di minuti, i tre attivisti sono stati portati via dalla polizia municipale. "Tinta di nero l'della fontana della- cinguettano sul loro account Twitter -. E' assurdo che questo gesto vi scandalizzi, quando stiamo vivendo un'emergenza siccità che mette in crisi l'agricoltura, la produzione di energia... insomma la nostra stessa sussistenza, e ...

, 1 apr - Ennesimo blitz nella Capitale firmato dagli eco - dementi di Ultima Generazione: a farne le spese, stavolta, la fontana della Barcaccia del Bernini a Piazza di Spagna, sfregiata con vernice nera.

(Adnkronos) - Liquido nero con carbone vegetale nell'acqua della Fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna a Roma. E' la nuova azione di protesta messa in atto questa mattina dagli attivisti di Ultima Generazione.