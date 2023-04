Roma, blitz di Ultima Generazione: “Tinta di nero acqua fontana Piazza Spagna” – Video (Di sabato 1 aprile 2023) (Adnkronos) – Liquido nero con carbone vegetale nell’acqua della fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna a Roma. E’ la nuova azione di protesta messa in atto questa mattina dagli attivisti di Ultima Generazione. “Tinta di nero l’acqua della fontana della Barcaccia – cinguettano sul loro account Twitter -. E’ assurdo che questo gesto vi scandalizzi, quando stiamo vivendo un’emergenza siccità che mette in crisi l’agricoltura, la produzione di energia… insomma la nostra stessa sussistenza, e ci sono dei responsabili”. ?? Roma – Tinta di nero l’acqua della fontana della Barcaccia E’ assurdo che ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 aprile 2023) (Adnkronos) – Liquidocon carbone vegetale nell’delladella Barcaccia adi. E’ la nuova azione di protesta messa in atto questa mattina dagli attivisti di. “dil’delladella Barcaccia – cinguettano sul loro account Twitter -. E’ assurdo che questo gesto vi scandalizzi, quando stiamo vivendo un’emergenza siccità che mette in crisi l’agricoltura, la produzione di energia… insomma la nostra stessa sussistenza, e ci sono dei responsabili”. ??dil’delladella Barcaccia E’ assurdo che ...

