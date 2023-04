Roma, blitz di Ultima Generazione in piazza di Spagna: tre attivisti versano liquido nero nella fontana (Di sabato 1 aprile 2023) Nuovo blitz di un gruppo di attivisti a Roma, alla fontana della Barcaccia in piazza di Spagna. Tre persone, due uomini e una donna, hanno versato del liquido nero nella vasca. I tre, che potrebbero appartenere al gruppo “Ultima Generazione”, sono stati fermati dai carabinieri del Nucleo informativo e dal personale della polizia di Roma Capitale. La loro posizione è ora al vaglio delle forze dell’ordine: i tre rischiano la denuncia per danneggiamento. Un momento dell?azione dimostrativa organizzata dagli attivisti di Ultima Generazione nella fontana della Barcaccia in piazza di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 aprile 2023) Nuovodi un gruppo di, alladella Barcaccia indi. Tre persone, due uomini e una donna, hanno versato delvasca. I tre, che potrebbero appartenere al gruppo “”, sono stati fermati dai carabinieri del Nucleo informativo e dal personale della polizia diCapitale. La loro posizione è ora al vaglio delle forze dell’ordine: i tre rischiano la denuncia per danneggiamento. Un momento dell?azione dimostrativa organizzata daglididella Barcaccia indi ...

