Roma | blitz degli attivisti a piazza di Spagna | vernice nera nella fontana della Barcaccia Sfregio anche ad Ancona

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Blitz di tre attivisti di Ultima Generazione in piazza di Spagna a Roma. Gli ambientalisti hanno versato del liquid… - fanpage : Blitz a piazza di Spagna da parte degli attivisti di Ultima Generazione. Versata vernice nera nella fontana della B… - Radio1Rai : ??Blitz di un gruppo di attivisti di #UltimaGenerazione a Roma in piazza di Spagna. Tre persone, 2 uomini e una donn… - ducast4r : RT @AlemannoTW: #Roma Ennesimo blitz #ambientalista contro la barcaccia a #PiazzadiSpagna Patrimonio artistico della nazione a rischio di d… - LucaBurnout : RT @tempoweb: La #Barcaccia si tinge di nero, caos a piazza di Spagna 'Gli eco-idioti colpiscono ancora' #Roma #1aprile -

Risveglio insolito a, con la fontana della Barcaccia, in Piazza di Spagna, riempita di vernice nera. Autori, ancora, ...argomento Ecco com'è ridotta la Barcaccia di piazza di Spagna dopo il...Dopo il, tre persone - due uomini e una donna - sono state fermate dai carabinieri del Nucleo informativo e dal personale della polizia diCapitale. La loro posizione è ora al vaglio. I ...- Presa di mira dagli esponenti di 'Ultima generazione' la fontana del Bernini: versato del liquido scuro in segno di protesta contro l'uso dei combustibili fossili. Tre persone fermate

Roma, blitz di Ultima Generazione in piazza di Spagna: tre attivisti versano liquido nero nella fontana della… Il Fatto Quotidiano

Tre attivisti di Ultima Generazione hanno versato liquido nero a base di carbone vegetale nelle acque del monumento a Piazza di Spagna.Calciomercato, doccia gelata in arrivo per Roma e Juventus. Doppio blitz programmato in Premier League e concorrenza choc per la Serie A Il campionato italiano, messa in archivio l’ultima sosta Nazion ...