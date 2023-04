ROH: I Lucha Brothers “reach the sky”, sono loro i nuovi campioni di coppia! (Di sabato 1 aprile 2023) Al termine di uno spettacolare reach for the Sky Ladder Match, i Lucha Brothers hanno sconfitto Mike Bennett & Matt Taven, gli Aussie Open, i Top Flight ed il duo composto da Dralístico & Rush, laureandosi ROH World Tag Team Champions. Per Penta el Zero Miedo e Rey Fenix si tratta della prima vittoria per i prestigiosi titoli, resi vacanti da Mark Briscoe dopo la tragica morte di suo fratello Jay. Dopo l’incontro, un momento molto commovente ha visto proprio Mark e gli FTR sul ring per abbracciare i nuovi campioni. Durante il match, molto duro, come confermato da Tony Khan, Dante Martin ha subito un infortunio alla gamba durante l’esecuzione di una Canadian Destroyer su dei tavoli fuori ring, come potete vedere qui di seguito: Dante Martin injured immediately from this spot at ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 1 aprile 2023) Al termine di uno spettacolarefor the Sky Ladder Match, ihanno sconfitto Mike Bennett & Matt Taven, gli Aussie Open, i Top Flight ed il duo composto da Dralístico & Rush, laureandosi ROH World Tag Team Champions. Per Penta el Zero Miedo e Rey Fenix si tratta della prima vittoria per i prestigiosi titoli, resi vacanti da Mark Briscoe dopo la tragica morte di suo fratello Jay. Dopo l’incontro, un momento molto commovente ha visto proprio Mark e gli FTR sul ring per abbracciare i. Durante il match, molto duro, come confermato da Tony Khan, Dante Martin ha subito un infortunio alla gamba durante l’esecuzione di una Canadian Destroyer su dei tavoli fuori ring, come potete vedere qui di seguito: Dante Martin injured immediately from this spot at ...

