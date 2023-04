ROH: Claudio Castagnoli “frega” Eddie Kingston e mantiene il World Title via roll-up! (Di sabato 1 aprile 2023) Nel main event di Supercard of Honor, Claudio Castagnoli ha sconfitto Eddie Kingston via roll-up, mantenendo dunque il ROH World Championship al termine di un incontro durissimo ed equilibrato. Nulla da fare per il Mad King, che non è riuscito a strappare il titolo dalla vita dello Swiss Superman, nonostante una stoica resistenza ed un incredibile kick-out alla Neutralyzer al conto di uno. Continua, dunque, il regno di Castagnoli mentre per Kingston, attualmente “fuori” dalla AEW dopo averla “lasciata” qualche settimana fa, è molto probabile una nuova shot futura per il titolo del mondo, visto il finale che non ha davvero reso giustizia né decretato la superiorità netta del campione. Leggi su zonawrestling (Di sabato 1 aprile 2023) Nel main event di Supercard of Honor,ha sconfittovia-up, mantenendo dunque il ROHChampionship al termine di un incontro durissimo ed equilibrato. Nulla da fare per il Mad King, che non è riuscito a strappare il titolo dalla vita dello Swiss Superman, nonostante una stoica resistenza ed un incredibile kick-out alla Neutralyzer al conto di uno. Continua, dunque, il regno dimentre per, attualmente “fuori” dalla AEW dopo averla “lasciata” qualche settimana fa, è molto probabile una nuova shot futura per il titolo del mondo, visto il finale che non ha davvero reso giustizia né decretato la superiorità netta del campione.

