Robustellini | «Primo gol in Serie A con l’Inter emozione grande»

Leggi su inter-news

(Di sabato 1 aprile 2023) Il difensore classe 2003 delWomen Chiaraha rilasciato un’intervista per il Matchday Programme. Un pensiero al suogol in nerazzurro inA Femminile. MOMENTI – Chiara, difensore classe 2003 delWomen, è ritornata sui suoi momenti più importanti con la maglia del club meneghino: «A gennaio di quest’anno ho vissuto un momento speciale, il miogol inA con la maglia nerazzurra. È stata un’grandissima come quella che ho vissuto all’esordio da titolare nel derby. Nella mia carriera è stata fondamentale l’umiltà, il sacrificio e la perseveranza e poi i miei genitori che sono sempre stati al mio fianco». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...