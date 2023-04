Riunione con Piantedosi, Abodi, Comunità ebraica: misure contro l’antisemitismo negli stadi (Di sabato 1 aprile 2023) La Riunione al Viminale con Piantedosi, Abodi, Comunità ebraica, pere fare il punto su nuove misure contro l’antisemitismo e il razzismo negli stadi. Più impianti di videosorveglianza negli stadi ed il rafforzamento del codice etico nel mondo del calcio per contrastare il razzismo e l’antisemitismo durante le partite di calcio. È quanto deciso nel corso di una Riunione al Viminale, presieduta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, nonchè da rappresentanti della Comunità ebraica allo scopo di condividere l’elaborazione di “ogni ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 1 aprile 2023) Laal Viminale con, pere fare il punto su nuovee il razzismo. Più impianti di videosorveglianzaed il rafforzamento del codice etico nel mondo del calcio per contrastare il razzismo edurante le partite di calcio. È quanto deciso nel corso di unaal Viminale, presieduta dal ministro dell’Interno Matteoe dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea, nonchè da rappresentanti dellaallo scopo di condividere l’elaborazione di “ogni ...

