Ritorno ad Asimov nell' era di Chat GPT

(Di sabato 1 aprile 2023) In Robbie del 1940, la prima storia di robot ideata da Isaac, è stata fatta la scelta di andare controcorrente rispetto ai colleghi dell'epoca e di scrivere un racconto di fantascienza che abbandonasse il complesso di Frankenstein per un approccio empatico rispetto a quanto oggi chiameremmo "intelligenza artificiale" e al suo rapporto con l'umanità. Quando l'editore John W. Campbell la rifiutò per la rivista **Astounding Stories of Super-Science **da lui diretta,non ebbe altra scelta che portarla alla concorrenza, Super Science Stories, dove cambiarono contro la sua volontà il titolo originale. Robbie, fu poi recuperato dallo stesso autore che incorporò il raccontoa propria iconica cattedrale letteraria, intitolata Io, robot pubblicata per la prima volta nel 1950. Ciononostante, questa prima storia è stata utile a ...