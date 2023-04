Rinnovo Spalletti, il mister si infuria in conferenza: le parole (Di sabato 1 aprile 2023) Come di consueto, Luciano Spalletti ha presentato la partita del Napoli al Konami Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri nella giornata di domani sfideranno, per la ventottesima giornata di Serie A, il Milan campione d’Italia e prossima avversaria nei quarti di finale di Champions League. Luciano Spalletti Spalletti: “Voglio regalare qualcosa alla città di Napoli” Tra i tanti affrontati dal tecnico partenopeo, quello riguardante il contratto è stato senza dubbio uno dei più importanti. Queste le parole di Spalletti sul proprio futuro: Sul contratto: Ho un momento davanti determinante per la città di Napoli, tutte le attenzioni sono rivolte a questa stagione. Non bisogna disperdere energie, voglio dare solo qualcosa alla città di Napoli, non voglio perdere tempo in altre cose ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 1 aprile 2023) Come di consueto, Lucianoha presentato la partita del Napoli al Konami Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri nella giornata di domani sfideranno, per la ventottesima giornata di Serie A, il Milan campione d’Italia e prossima avversaria nei quarti di finale di Champions League. Luciano: “Voglio regalare qualcosa alla città di Napoli” Tra i tanti affrontati dal tecnico partenopeo, quello riguardante il contratto è stato senza dubbio uno dei più importanti. Queste ledisul proprio futuro: Sul contratto: Ho un momento davanti determinante per la città di Napoli, tutte le attenzioni sono rivolte a questa stagione. Non bisogna disperdere energie, voglio dare solo qualcosa alla città di Napoli, non voglio perdere tempo in altre cose ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... footballhonest9 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #ULTIMORA #LBDV – #Spalletti sarà il nuovo allenatore del #RealMadrid Nonostante l'opzione per il rinnovo, i blancos… - napolipiucom : Spalletti: 'Rinnovo contratto, non mi interessa niente. Penso solo ad una cosa' #Milan #napoli #Spalletti… - BorisJo_ker : RT @LeBombeDiVlad: ?? #ULTIMORA #LBDV – #Spalletti sarà il nuovo allenatore del #RealMadrid Nonostante l'opzione per il rinnovo, i blancos… - NapoliCalciogol : Napoli, De Laurentiis in pressing su Spalletti: vorrebbe avere una risposta sul rinnovo #AurelioDeLaurentiis… - antidisfattista : RT @LeBombeDiVlad: ?? #ULTIMORA #LBDV – #Spalletti sarà il nuovo allenatore del #RealMadrid Nonostante l'opzione per il rinnovo, i blancos… -