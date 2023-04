Rinnovabili | Enel raggiunge gli obiettivi annuali, ma solo acquistando gli impianti idroelettrici di Erg. Solare e fotovoltaico rimasti al palo (Di sabato 1 aprile 2023) Enel raggiunge gli obiettivi di nuova capacità rinnovabile installata nel 2022, ma lo fa principalmente grazie all’acquisizione di 527 megawatt di impianti idroelettrici da Erg. Nel piano strategico 2022-2024, infatti, il gruppo prevedeva di aggiungere in Italia una capacità rinnovabile di 161 megawatt (obiettivo non troppo ambizioso, legato alle attese in un sistema fatto di ostacoli burocratici e lentezza degli iter autorizzativi). Con l’acquisizione di Erg si è raggiunta la quota di 643 megawatt (quattro volte il target). Senza si sarebbe rimasti a 116 e, di fatto, c’è un abisso tra la capacità aggiuntiva nell’idroelettrico e quella di Solare e fotovoltaico, rimasti al palo nel 2022. Eppure non va così in giro per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023)glidi nuova capacità rinnovabile installata nel 2022, ma lo fa principalmente grazie all’acquisizione di 527 megawatt dida Erg. Nel piano strategico 2022-2024, infatti, il gruppo prevedeva di aggiungere in Italia una capacità rinnovabile di 161 megawatt (obiettivo non troppo ambizioso, legato alle attese in un sistema fatto di ostacoli burocratici e lentezza degli iter autorizzativi). Con l’acquisizione di Erg si è raggiunta la quota di 643 megawatt (quattro volte il target). Senza si sarebbea 116 e, di fatto, c’è un abisso tra la capacità aggiuntiva nell’idroelettrico e quella dialnel 2022. Eppure non va così in giro per ...

