Ha sparato per vendetta di fronte alla resistenza della vittima, con una pistola impugnata allo steso modo dei personaggi della serie tv Gomorra, sparando all'altezza del bacino. Poteva decisamente ......ci pensano Io vedo ogni settimana un milione di persone in strada e un governo che sidi ... E se il presidente della Repubblica non sembra volerdi un passo, le prossime ore si ...Perché come si fa, oggettivamente, a nonalla tentazione di utilizzare il Bold Glamour ... Precisiamo però chi ha specializzazione in chirurgia plastica spessodi fare questi trattamenti" ...

Rifiuta di cedere lo scooter, rapinatori gli sparano alle gambe. E' grave IL VIDEO Gazzetta del Sud

Ha sparato per vendetta di fronte alla resistenza della vittima, con una pistola impugnata allo steso modo dei personaggi della serie tv Gomorra, sparando ...L’autorizzazione lo colloca a Maleo, in località Cascina Nuova. I cittadini si oppongono come già aveva fatto per primo il Comune.