(Di sabato 1 aprile 2023) La città diha deciso di introdurre per la prima volta nella sua storia un'ordinanza balneare che vieta di fumare in. L'altra novità è che l'ordinanzaingià da, ben prima dell'estate e anche della Pasqua, frutto di un accordo tra l'amministrazione comunale e gli operatori balneari. "Questa scelta va nella direzione che abbiamo intrapreso come amministrazione, che è quella della sostenibilità ambientale, di mantenere l'arenile nelle condizioni ambientali giuste e necessarie. Sotto gli ombrelloni ci sono i posaceneri, ma chi passeggia sulla battigia a volte getta le cicche delle sigarette in acqua", spiega la sindaca Daniela Angelini.

Riccione, il divieto di fumo in spiaggia entra in vigore da oggi Sky Tg24

(ANSA) - RICCIONE, 01 APR - La città di Riccione ha deciso di introdurre per la prima volta nella sua storia un'ordinanza balneare che vieta di fumare in spiaggia. L'altra novità è che l'ordinanza ent ...Si potrà ancora accendere una sigaretta sotto l'ombrellone, off limits la battigia. E da quest'anno si apre a tutti gli animali domestici ...