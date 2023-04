Ricchi e Poveri Cantante Mascherato per una Notte: sono Cuore nella 3° puntata (Di sabato 1 aprile 2023) Sabato 1 aprile 2023 in prima serata su Rai1 è tornato in onda Il Cantante Mascherato. Come è già noto, una delle novità dell'attuale quarta edizione è Il Mascherato per una Notte. Chi è? Nel primo appuntamento sotto il Cuore vi erano Stefania e Amanda Sandrelli. nella seconda puntata, invece, dentro la grande maschera vi erano Al Bano e Jasmine Carrisi. Anche questa settimana Milly Carlucci ha svelato la cinquina di coppie che potrebbe nascondersi sotto al Cuore: Gianni e Marco Morandi, Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri (coach nell'ultima edizione di The Voice Senior e nella prima emissione di The Voice Kids), Gigi D'Alessio e LDA, Lillo e Greg e per finire Romina Power e Yari ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 1 aprile 2023) Sabato 1 aprile 2023 in prima serata su Rai1 è tornato in onda Il. Come è già noto, una delle novità dell'attuale quarta edizione è Ilper una. Chi è? Nel primo appuntamento sotto ilvi erano Stefania e Amanda Sandrelli.seconda, invece, dentro la grande maschera vi erano Al Bano e Jasmine Carrisi. Anche questa settimana Milly Carlucci ha svelato la cinquina di coppie che potrebbe nascondersi sotto al: Gianni e Marco Morandi, Angela e Angelo dei(coach nell'ultima edizione di The Voice Senior eprima emissione di The Voice Kids), Gigi D'Alessio e LDA, Lillo e Greg e per finire Romina Power e Yari ...

