Resta con me | anticipazioni 2 aprile 2023 | Diego uccide Tarek?

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 1 aprile 2023) La fictioncon me si avvia verso l'epilogo con la messa in onda della penultima puntata domenica 2. In questo appuntamento, Alessandro, grazie al ritrovamento dell'auto con cui è stato investito Ausiello, capirà in quale modo avverrà il prossimo colpo della banda. Nel frattempo, il piccoloandrà a cercare sua madre, ma si imbatterà ine lo affronterà con una pistola in mano. Fiction Rai 1con me, penultima puntata: Alessandro capisce quale sarà il prossimo colpo della banda La penultima puntata di «con me» vedrà Alessandro continuare ad indagare sulla banda della lancia termica e farà una scoperta molto importante. Al porto, infatti, verrà ritrovato il fuoristrada che è stato usato per investire Ausiello ed impedirgli così di ...