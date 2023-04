Resistenza, Schlein: “La Russa inadatto a ruolo, scuse non bastano” (Di sabato 1 aprile 2023) (Adnkronos) – Non si placano le polemiche all’indomani delle esternazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa sulla strage di via Rasella. E le nuove affermazioni di La Russa, che oggi dalle colonne del ‘Corriere della Sera’ spiegando che le sue parole avevano l’intento di spegnere la “polemica assurda” seguita alle dichiarazioni di Meloni sulle Fosse Ardeatine e “non attizzarla. Perché se avessi voluto su via Rasella avrei detto ben altro…”, non hanno placato gli animi. Per la segretaria del Pd, Elly Schlein, “La Russa è adatto a ricoprire il ruolo si presidente del Senato? No. L’ho detto anche ieri: le parole di La Russa sono inaccettabili” tanto più per “il ruolo che ricopre”. “E non bastano le scuse” di La ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 aprile 2023) (Adnkronos) – Non si placano le polemiche all’indomani delle esternazioni del presidente del Senato Ignazio Lasulla strage di via Rasella. E le nuove affermazioni di La, che oggi dalle colonne del ‘Corriere della Sera’ spiegando che le sue parole avevano l’intento di spegnere la “polemica assurda” seguita alle dichiarazioni di Meloni sulle Fosse Ardeatine e “non attizzarla. Perché se avessi voluto su via Rasella avrei detto ben altro…”, non hanno placato gli animi. Per la segretaria del Pd, Elly, “Laè adatto a ricoprire ilsi presidente del Senato? No. L’ho detto anche ieri: le parole di Lasono inaccettabili” tanto più per “ilche ricopre”. “E nonle” di La ...

