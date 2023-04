Resistenza: Schlein, '25 aprile di lotta e mobilitazione, no a riscrivere Storia' (Di sabato 1 aprile 2023) "Io credo che sarà un 25 aprile di memoria e impegno quotidiano nel solco dei valori della Resistenza. Sbaglia chi pensa che abbiano perso di attualità. Basta vedere le costanti affermazioni nostalgiche" di esponenti della destra e "quello che accade ... Leggi su sardegnalive (Di sabato 1 aprile 2023) "Io credo che sarà un 25di memoria e impegno quotidiano nel solco dei valori della. Sbaglia chi pensa che abbiano perso di attualità. Basta vedere le costanti affermazioni nostalgiche" di esponenti della destra e "quello che accade ...

