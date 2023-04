Resistenza: La Russa, 'sacrificio Salvo D'Acquisto tra atti più gloriosi' (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Basta, mi sono stancato. D'ora in poi non parlerò più di fatti storici, solo di attualità, e mi aspetto che mi si giudichi su quello che faccio e dico su temi di attualità, non sul passato del quale, semmai, parlerò con gli storici e non con i giornalisti. Quindi non fatemi più domande su queste cose perché non rispondo". Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un colloquio con il 'Corriere della Sera', dopo le polemiche suscitate dalle sue parole sull'attentato di via Rasella. "La mia intenzione era proprio spegnere la polemica assurda che si era creata sulle parole della Meloni" a proposito della rappresaglia delle Fosse Ardeatine, "non attizzarla. Perché se avessi voluto su via Rasella avrei detto ben altro...Che appunto ce ne sono stati di ben più gloriosi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Basta, mi sono stancato. D'ora in poi non parlerò più di fstorici, solo di attualità, e mi aspetto che mi si giudichi su quello che faccio e dico su temi di attualità, non sul passato del quale, semmai, parlerò con gli storici e non con i giornalisti. Quindi non fatemi più domande su queste cose perché non rispondo". Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La, in un colloquio con il 'Corriere della Sera', dopo le polemiche suscitate dalle sue parole sull'attentato di via Rasella. "La mia intenzione era proprio spegnere la polemica assurda che si era creata sulle parole della Meloni" a proposito della rappresaglia delle Fosse Ardeatine, "nonzzarla. Perché se avessi voluto su via Rasella avrei detto ben altro...Che appunto ce ne sono stati di ben piùdi ...

