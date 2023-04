(Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Fascismo e nazifascismo hanno in qualche modo rovinato l'Italia in quegli anni e non credo che oggi possano più tornare, perfortuna. L'antifascismo è stato sicuramente, con i, una cosa utilissima all'Italia e se oggi abbiamo questaè proprioa questo". Così il senatore della Lega, Claudio, a Sabato Anch'io su Rai radio 1.

... di cui erano parte tutti i partiti che avevano fatto la, avevano contribuito a scrivere ... a seguito di una denuncia da parte del sottosegretario al ministero del Lavoro, Claudio. ...... presenti i big di partito, dal leghistaai meloniani Donzelli, Meloni Arianna, Fabio ...25% delle ultime regionali e in città, specie nella Ztl, restano sacche di. Magro bottino per ...Sull'Ucraina è solida, per fortuna, la linea Meloni - Tajani in appoggio alladi ... mentre nel Lazio fino a poco tempo fa pretendevano di candidare Claudio(quello del Parco ...

Resistenza: Durigon, 'nostra democrazia nata grazie a partigiani' Il Tirreno

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Fascismo e nazifascismo hanno in qualche modo rovinato l’Italia in quegli anni e non credo che oggi possano più tornare, per nostra fortuna. L’antifascismo è stato sicurame ...