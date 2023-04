Repubblica – Lo scudetto del Napoli vale meno se esce dalla Champions League?

Leggi su napolipiu

(Di sabato 1 aprile 2023)-Milan è la sfida didei quarti di finale, ma le due squadre si sfideranno anche in Serie A. Le sfide trae Milan sono uno spartiacque concreto della stagione dei partenopei. Masi domanda se per caso lopossare in qualche modose ilviene eliminatoproprio per mano dei rossoneri. Sul quotidiano Gabriele Romagnoli punta sulla scaramanzia e sull’infortunio di Osimhen e la perdita della mascherina: “Ma se si aprisse una crepa? Superman, ma anche il Joker, hanno bisogno del travestimento? No. E se non lo sapessero? Se li convincessero del contrario? Loè in cassaforte, ma ...