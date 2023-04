Reddito minimo per tutti: ora l’Italia è costretta ad adeguarsi | Cifre e date (Di sabato 1 aprile 2023) In Unione Europea serpeggia la possibilità di una estensione a tutti gli stati membri del Reddito minimo. Anche l’Italia potrebbe adeguarsi. Il 1 gennaio 2024 terminerà il ciclo vitale del Reddito di cittadinanza così come lo conosciamo. La Legge di Bilancio di inizio anno del Governo ha già messo tutto agli atti, ma dall’Unione Europea si fa avanti una nuova idea a cui potremmo essere costretti ad adattarci. Reddito di base, l’Italia deve adeguarsi – ilovetrading.itLa posizione di Giorgia Meloni rispetto al Reddito di cittadinanza e tutte le misure simili è sempre stata molto chiara. Sebbene la sua presenza fosse molto importante come aiuto sociale, aveva fallito completamente riguardo il fine prefissato di portare ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 1 aprile 2023) In Unione Europea serpeggia la possibilità di una estensione agli stati membri del. Anchepotrebbe. Il 1 gennaio 2024 terminerà il ciclo vitale deldi cittadinanza così come lo conosciamo. La Legge di Bilancio di inizio anno del Governo ha già messo tutto agli atti, ma dall’Unione Europea si fa avanti una nuova idea a cui potremmo essere costretti ad adattarci.di base,deve– ilovetrading.itLa posizione di Giorgia Meloni rispetto aldi cittadinanza e tutte le misure simili è sempre stata molto chiara. Sebbene la sua presenza fosse molto importante come aiuto sociale, aveva fallito completamente riguardo il fine prefissato di portare ...

