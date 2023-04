Rebus segreteria | il Pd non scioglie i nodi E c' è agitazione nel partito romano

Leggi su iltempo

(Di sabato 1 aprile 2023) Una cena di autofinanziamento a Modena: sarà questa l'occasione in cui torneranno a vedersi Elly Schlein e Stefano Bonaccini, dopo il braccio di ferro sui capigruppo. La segretaria del Pd è attesa alla doppia prova della definizione della squadra dell'esecutivo dem e a quella delle alleanze. La prima è più immediata, questione di ore, giorni al massimo. Se ne dovrebbe avere l'ufficialità fra lunedì e martedì. Per la seconda c'è ancora tempo, visto che la prima vera prova sarà quella delle europee, fra un anno, quando si voterà con un sistema proporzionale funzionale a misurare le forze in campo e poi, in base ai risultati, si capirà quale sarà il «centro di gravità permanente dell'opposizione». L'appuntamento fra segretaria e presidente dem è per oggi alle 19, presso la Polisportiva san Faustino, via Wiligelmo 72 a Modena. Schlein e Bonaccini interverranno dal palco per poi partecipare ...