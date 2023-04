Real Madrid, Tchouameni nel mirino della Premier (Di sabato 1 aprile 2023) L'Arsenal sta monitorando attentamente la situazione attorno ad Aurelien Tchouameni, 23enne centrocampista francese del Real Madrid nel... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 aprile 2023) L'Arsenal sta monitorando attentamente la situazione attorno ad Aurelien, 23enne centrocampista francese delnel...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ActuFoot_ : Mauricio Pochettino ???? est le grand favori pour prendre la succession d’Ancelotti au Real Madrid. (@TyCSports) - MadridXtra : ?????? Real Madrid are interested in Mauricio Pochettino. @DiMarzio - theMadridZone : ?? Real Madrid are interested in Mauricio Pochettino. @DiMarzio #rmalive ???? - crespo5b : RT @KSport24: @capuanogio Chiamasi RICATTO. Ottimo, un altro elemento a favore della SuperLega. Non mollare Juventus, non mollare BARÇA. Si… - killhzo : RT @Alessan12365532: @_tottigol_ @killhzo Disse quello con la pic di Totti ahahahaha oh ma poteva anda al Real Madrid ahahahahaahahahahahah… -