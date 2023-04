Real Madrid, Ancelotti svela: «Il Brasile mi vuole, ma per ora…» (Di sabato 1 aprile 2023) Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro in panchina. I dettagli Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore è stato cercato dalla nazionale brasiliana. FUTURO – «La Realtà è che la nazionale brasiliana mi vuole e questo mi rende davvero felice. Voglio però rispettare il mio attuale contratto, amo il Real Madrid. Ritiro dopo Madrid? Ad oggi non posso ancora confermarlo. Resterò qui finché questo club me lo permetterà». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023) Carlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro in panchina. I dettagli Carlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore è stato cercato dalla nazionale brasiliana. FUTURO – «Latà è che la nazionale brasiliana mie questo mi rende davvero felice. Voglio però rispettare il mio attuale contratto, amo il. Ritiro dopo? Ad oggi non posso ancora confermarlo. Resterò qui finché questo club me lo permetterà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

