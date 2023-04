Real Madrid, Ancelotti: 'Il Brasile mi vuole, il mio contratto...' (Di sabato 1 aprile 2023) Alla vigilia di Real Madrid-Valladolid, a tenere banco in casa merengue è il futuro di Carlo Ancelotti, che con i Blancos ha un contratto... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 aprile 2023) Alla vigilia di-Valladolid, a tenere banco in casa merengue è il futuro di Carlo, che con i Blancos ha un...

Arsenal, per il centrocampo si guarda in casa Real Commenta per primo L' Arsenal sta cercando un nuovo volto per rafforzare il centrocampo. Il principale candidato è Aurelien Tchouameni del Real Madrid . Il francese è arrivato al Bernabeu lo scorso anno dal Monaco, per 80 milioni di euro. Ha scelto i Blancos al posto del Liverpool, lasciando i Reds con l'amaro in bocca. Il ventitreenne ... Da Mourinho a Zidane: scelta fatta e strada spianata per la Juve Valzer di panchina dal Real Madrid alla Juventus passando per Roma e Paris Saint - Germain. Ecco le ultimissimeNé Mourinho, né Zidane. A Madrid, sponda Real, si guarda già alla prossima stagione. O meglio, all'eventuale ... Ancelotti, Brasile mi ha cercato e mi fa molto piacere "Sì, la verità è che dal Brasile mi vogliono, e mi hanno cercato per farmi allenare la nazionale. La cosa mi ha fatto molto piacere, come è normale che sia. Però ho un contratto con il Real Madrid (per un'altra stagione ndr) e vorrei portarlo a termine. E' tutto molto semplice, anche se nessuno conosce il futuro". Così, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato ... Real Madrid, ecco la coppia di terzini per sostituire Mendy Calciomercato.com Ancelotti: "Il Brasile mi vuole come Ct, ma voglio rispettare il contratto con il Real Madrid" L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato della possibilità di diventare il Commissario tecnico del Brasile ... Tra Brasile e Real, Ancelotti svela: "Ecco dove e fino a quando allenerò" Alla vigilia del match della Liga contro il Valladolid, il tecnico dei Blancos ha parlato del suo futuro e delle voci che lo accostano alla panchina dei verdeoro ...