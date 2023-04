Rappresentanza sindacale e partiti politici | una soluzione per Bonanni

(Di sabato 1 aprile 2023) Si sa, la crisi dellain Italia diventa sempre più accentuata e viene assai manifestata dall’imbarazzante e costosa demagogia che gonfia i palloni del populismo di sinistra e di destra. Basti osservare l’afonia che si alterna ad improbabili scioperi generali delle organizzazioni del lavoro nel campo sociale, e la persistente accentuata diserzione dalle urne degli elettori nel campo politico. Ultimamente alcuni, sollecitati magari dal segretario della Cgil Landini, si stanno esercitando a formulare proposte sulla rappresentatività del sindacato in nome dei contratti cosiddetti pirata che provocherebbero dumping sociale, ma sono temi più pretestuosi che reali, in quanto basterebbe la sorveglianza Inps sui contributi che manifestano la misura della paga e qualche provvedimento più mirato al problema del ministro del Lavoro per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sgcampania : Rai, accordo con Fnsi e Usigrai per rafforzare la rappresentanza sindacale dei giornalisti delle reti e dei Generi… - giornalorg : - asstampatoscana : Nuovo Post: Rai: accordo con Fnsi e Usigrai per rafforzare la rappresentanza sindacale dei giornalisti - difesamagazine : La nota sindacale - Con la riforma Cartabia i ladri festeggiano. #FSP #PoliziaDiStato #Sindacati #LeggeCartabia - uiltucs : #DalTuoTerritorio ???????Privacy, dati e rappresentanza sindacale. A Firenze c'è voglia di sapere, condivisione e for… -

E' la netta presa di posizione dellaunitaria dell'Azienda sanitaria territoriale che, dunque, torna a far sentire la sua voce, questa volta con il suo vicecoordinatore ...Un risultano im­por­tan­te per ladel­la Ugl me­tal­mec­ca­ni­ci nel grup­po Iveco: ... 'Un riscontro eccezionale che vede la nostra organizzazioneraddoppiare i consensi ...Soddisfacente affermazione per la federazione Ugl Comunicazioni di Catania alle elezioni per il rinnovo dellaunitaria nelle unità produttive di Poste Italiane presenti a Catania e provincia. Un 8% da record, in un contesto in cui storicamente la Ugl non è mai partita con i favori dei ...

Rai, accordo con Fnsi e Usigrai per rafforzare la rappresentanza ... Fnsi

L’SLP CISL si conferma prima forza in provincia con quattri seggi RSU e due sRLS, seguito da SLC con due seggi RSU e un seggio RLS e FAILP con un seggio RSU. Nelle elezioni per le rappresentanze sinda ...Manifestazione a Torino indetta dai rappresentanti del settore della Cgil e Uil. Presente una rappresentanza valdostana. Analoghe dimostrazioni si sono tenute nelle periferie di Roma, Napoli, Palermo ...