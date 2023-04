“Ragazzi non ce la faccio”. GF Vip, Oriana crolla. È sconvolta e chiede aiuto ai vipponi (Di sabato 1 aprile 2023) Nelle ultime ore, all’interno del GF Vip 7, Oriana Marzoli ha avuto un crollo. Ricordiamo che l’influencer venezuelana è stata una delle prime concorrenti ad entrare nella casa e soprattutto la prima a diventare finalista, ormai diverse settimane fa. Oriana è molto apprezzata dal pubblico italiano, in quanto è sicuramente una delle vippone che ha creato, all’interno del programma, maggiori dinamiche, già nei primi giorni ad esempio con Antonino Spinalbese. Ricordiamo, infatti, che durante le prime puntate del reality ci fu una brevissima frequentazione tra Oriana Marzoli e l’ex di Belen Rodriguez. La storia poi si chiuse per volere di lui e ciò fece stare molto male la vippona. Durante, però, il corso dei mesi, Oriana ha riprovato un sentimento molto forte per un altro concorrente del GF Vip 7, ovvero Daniele Dal ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 1 aprile 2023) Nelle ultime ore, all’interno del GF Vip 7,Marzoli ha avuto un crollo. Ricordiamo che l’influencer venezuelana è stata una delle prime concorrenti ad entrare nella casa e soprattutto la prima a diventare finalista, ormai diverse settimane fa.è molto apprezzata dal pubblico italiano, in quanto è sicuramente una delle vippone che ha creato, all’interno del programma, maggiori dinamiche, già nei primi giorni ad esempio con Antonino Spinalbese. Ricordiamo, infatti, che durante le prime puntate del reality ci fu una brevissima frequentazione traMarzoli e l’ex di Belen Rodriguez. La storia poi si chiuse per volere di lui e ciò fece stare molto male la vippona. Durante, però, il corso dei mesi,ha riprovato un sentimento molto forte per un altro concorrente del GF Vip 7, ovvero Daniele Dal ...

