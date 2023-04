Ragazze elettriche, la serie tv che "inverte" le dinamiche tra uomo e donna (Di sabato 1 aprile 2023) Ispirata a un omonimo romanzo di successo, arriva in streaming la serie che ribalta la dimensione della donna di oggi. I primi tre episodi sono online dal 31 marzo Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 aprile 2023) Ispirata a un omonimo romanzo di successo, arriva in streaming lache ribalta la dimensione della donna di oggi. I primi tre episodi sono online dal 31 marzo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FlowGlare : Perso 2 ore di vita a vedere 'The Power, Ragazze Elettriche' su Prime... l'emancipazione femminile fatta minchiata - un_nometw : Prime video dopo DJ&TS mi regala anche Ragazze elettriche ha proprio deciso di pisciare in testa a tutti - moviestruckers : #RagazzeElettriche, recensione della serie Prime Video tratta dal romanzo di Naomi Alderman - cheaterbag : RT wireditalia 'L'adattamento del romanzo di Naomi Alderman è lento a partire ma trasmette un messaggio potente - SimonaCroisette : @luketwo_ È il titolo del libro in italiano da cui è tratto Già li hanno sbagliato nel passare da The Power a Raga… -