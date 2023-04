Radiazioni elettromagnetiche, ecco gli smartphone oggi più pericolosi (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Le Radiazioni elettromagnetiche sono ancora oggi un piccolo tallone d’Achille per i nostri amati smartphone, nonostante i passi in avanti della tecnologia abbia permesso di contenerle il più possibile, rendendo i dispositivi mobile sicuramente più sicuri per tutti. Le Radiazioni vengono calcolate con l’indice SAR, acronimo di tasso di assorbimento specifico, un qualcosa che va indubbiamente ad indicare il quantitativo di Radiazioni assorbite per unità di chilogrammo, dal nostro corpo. Il livello SAR massimo è stato letteralmente imposto dall’Unione Europea, infatti non può superare i 2W/Kg al corpo, in caso contrario il dispositivo in oggetto non può essere commercializzato sul territorio. Aprite il nostro canale Telegram dedicato per avere le offerte Amazon con tutti ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Lesono ancoraun piccolo tallone d’Achille per i nostri amati, nonostante i passi in avanti della tecnologia abbia permesso di contenerle il più possibile, rendendo i dispositivi mobile sicuramente più sicuri per tutti. Levengono calcolate con l’indice SAR, acronimo di tasso di assorbimento specifico, un qualcosa che va indubbiamente ad indicare il quantitativo diassorbite per unità di chilogrammo, dal nostro corpo. Il livello SAR massimo è stato letteralmente imposto dall’Unione Europea, infatti non può superare i 2W/Kg al corpo, in caso contrario il dispositivo in oggetto non può essere commercializzato sul territorio. Aprite il nostro canale Telegram dedicato per avere le offerte Amazon con tutti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Radiazioni elettromagnetiche, ecco gli smartphone oggi più pericolosi - - PavaniLuigi : @GianS982 @RaffaellaRegoli Hai ragione, nessuno che pagherà per le minchiate sparate dai no vax, pensa che sento di… - Zeneizoide : RT @SimonTemplar203: In questo video puoi vedere chiaramente gli effetti delle onde radio WIFI e come influenzano le forme di vita come sem… - DavPoggi : RT @SimonTemplar203: In questo video puoi vedere chiaramente gli effetti delle onde radio WIFI e come influenzano le forme di vita come sem… - Antonio72952144 : RT @SimonTemplar203: In questo video puoi vedere chiaramente gli effetti delle onde radio WIFI e come influenzano le forme di vita come sem… -