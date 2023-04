Qui studio, a voi Hooligan: quei tifosi che si fecero beffe della tv (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr – Le televisioni hanno sempre cercato di flirtare con i tifosi di calcio, anche quelli più estremi, perché si sa, un coro e una coreografia si vendono bene anche al tifoso da salotto molto più che un’atmosfera da acquario con pesci rossi. Del resto, ce ne siamo accorti tutti, durante la pandemia di Covid le partite con gli spalti deserti erano appassionanti quanto un’intervista di Gigi Marzullo alle due del sabato notte. Oggi vi racconteremo due episodi che, a loro modo, hanno fatto storia, a metà strada tra il trash involontario e l’assoluta genialità. Quando Amadeus rimediò insulti dai tifosi Siamo in Italia, 1 settembre 1991, prima calda (in tutti i sensi) giornata della nuova stagione calcistica. Un allora ventinovenne Amadeus, conosciuto per aver condotto Deejay Television, viene ingaggiato da Italia Uno per un nuovo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr – Le televisioni hanno sempre cercato di flirtare con idi calcio, anche quelli più estremi, perché si sa, un coro e una coreografia si vendono bene anche al tifoso da salotto molto più che un’atmosfera da acquario con pesci rossi. Del resto, ce ne siamo accorti tutti, durante la pandemia di Covid le partite con gli spalti deserti erano appassionanti quanto un’intervista di Gigi Marzullo alle due del sabato notte. Oggi vi racconteremo due episodi che, a loro modo, hanno fatto storia, a metà strada tra il trash involontario e l’assoluta genialità. Quando Amadeus rimediò insulti daiSiamo in Italia, 1 settembre 1991, prima calda (in tutti i sensi) giornatanuova stagione calcistica. Un allora ventinovenne Amadeus, conosciuto per aver condotto Deejay Television, viene ingaggiato da Italia Uno per un nuovo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sachin55476477 : RT @ViVaRai2Off: Se ci cercate e non ci trovate... Cercateci qui ?? Oggi il glass studio rimarrà chiuso: alle 10 saremo su @RaiRadio2 e in… - Secondowelfare : @CittaMetroMi @elisapozzi Il rapporto di modellizzazione di #AGRIWEL, il progetto nato per favorire conoscenza e di… - LiberationWork : RT @stefanopasottiD: Qui trovate un articolo realizzato dal mio studio #design #designer #designthinking #DesignatedSurvivor60Days #DESIGNA… - winteragent : Oggi il mio migliore amico deve parlare ad una conferenza riguardante i problemi degli universitari di questa regio… - 5b556f1e896a49a : RT @ViVaRai2Off: Se ci cercate e non ci trovate... Cercateci qui ?? Oggi il glass studio rimarrà chiuso: alle 10 saremo su @RaiRadio2 e in… -