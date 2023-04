Questa moneta da 500 Lire ora vale 12.000 Euro, potresti averla in casa | Ecco come riconoscerla (Di sabato 1 aprile 2023) Le banconote e le monete in Lire possono avere un valore inaspettato, a volte anche di alcune migliaia di Euro. Le Lire italiane, ufficialmente non più in circolazione dal 2002, continuando ad avere un certo valore per i collezionisti. Alcune, arrivano anche a valere cifre come 12.000 Euro. Tuttavia, il valore dipende molto dalle condizioni di conservazione e dalla rarità dell’articolo. Alcune monete antiche rare e in buone condizioni possono fruttare molti soldi (Ilovetrading.it)Una moneta da 500 Lire emessa prima del 1968, con una buona conservazione, potrebbe valere qualche decina di Euro o anche di più, a seconda della rarità e della domanda dei collezionisti. D’altra parte, le banconote emesse dopo il 1980, ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 1 aprile 2023) Le banconote e le monete inpossono avere un valore inaspettato, a volte anche di alcune migliaia di. Leitaliane, ufficialmente non più in circolazione dal 2002, continuando ad avere un certo valore per i collezionisti. Alcune, arrivano anche are cifre12.000. Tuttavia, il valore dipende molto dalle condizioni di conservazione e dalla rarità dell’articolo. Alcune monete antiche rare e in buone condizioni possono fruttare molti soldi (Ilovetrading.it)Unada 500emessa prima del 1968, con una buona conservazione, potrebbere qualche decina dio anche di più, a seconda della rarità e della domanda dei collezionisti. D’altra parte, le banconote emesse dopo il 1980, ...

