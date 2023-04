Quanto sono giuste le limitazioni alla musica sui social e all’uso di ChatGpt (Di sabato 1 aprile 2023) Negli ultimi giorni l’Italia ha proibito di utilizzare la musica sui social network e ha vietato a ChatGpt di operare in Italia. Ebbene sìi. Capiamo di cosa si tratta. Dieci giorni orsono, la Siae, cioè la società che tutela i diritti economici degli autori, non ha raggiunto l’accordo con Meta per l’utilizzo della musica italiana su Facebook e Instagram, quindi tutta la musica che fa riferimento alla Siae, cioè gran parte dei brani italiani sono stati rimossi dai due principali social del mondo. Fra le proteste e l’incredulità della rete e di molti artisti, ora è stato aperto un tavolo governativo per risolvere la questione, che ha una base essenzialmente economica: Siae richiede compensi che Meta ritiene siano superiori del 300% a ... Leggi su formiche (Di sabato 1 aprile 2023) Negli ultimi giorni l’Italia ha proibito di utilizzare lasuinetwork e ha vietato adi operare in Italia. Ebbene sìi. Capiamo di cosa si tratta. Dieci giorni or, la Siae, cioè la società che tutela i diritti economici degli autori, non ha raggiunto l’accordo con Meta per l’utilizzo dellaitaliana su Facebook e Instagram, quindi tutta lache fa riferimentoSiae, cioè gran parte dei brani italianistati rimossi dai due principalidel mondo. Fra le proteste e l’incredulità della rete e di molti artisti, ora è stato aperto un tavolo governativo per risolvere la questione, che ha una base essenzialmente economica: Siae richiede compensi che Meta ritiene siano superiori del 300% a ...

