“Quant’è passiva”. La replica di Antonino Spadaccino al commento omofobo su Twitter

Tuttavia, qualcuno su Twitter ha poi deciso di lasciarsi andare ad un commento poco piacevole : "'è" , questo il commento omofobo rivolto all'artista che non ha voluto lasciar correre e ...Peccato che qualcuno abbia provato a rovinare l'atmosfera riservando ad Antonino un brutto commento: ''è'. Leggendolo, l'artista non ha voluto lasciar correre e anzi ha replicato per le ...' Quanto è' ha scritto un utente. Commento al quale Antonino ha così risposto: ' Mbè Ci facciamo la guerra fra di noi Tutti Alpha dietro na tastiera. Che gente str0nza '. La risposta ...

Ospite nella serata finale di Benedetta Primavera, Antonino Spadaccino è stato vittima di un insulto omofobo. Tuttavia la reazione del cantante non si è fatta attendere ...“Quant’è passiva”. Questo il commento omofobo piovuto su Twitter e indirizzato ad Antonino Spadaccino che è stato ospite a Benedetta Primavera, programma del prime time di Rai Uno condotto da Loretta ...