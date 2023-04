Quando, Neri Marcorè e Valeria Solarino: “Il vero bisogno è collettivo e mai individuale” (Di sabato 1 aprile 2023) I cambiamenti, il tempo che corre, un futuro ipotetico: Neri Marcorè e Valeria Solarino raccontano Quando nella nostra video intervista. In sala "Hic et nunc, dai latini la formula della felicità: qui e ora". Prende una piega filosofica la nostra video intervista a Neri Marcorè e Valeria Solarino, con cui abbiamo chiacchierato in occasione dell'uscita al cinema di Quando diretto e scritto da Walter Veltroni. Il film, tratto dal suo omonimo romanzo, segue un risveglio e le successive scoperte del protagonista, ossia Giovanni (Marcorè), un cinquantenne che si risveglia dopo tre decadi di coma, avendo subito un trauma celebrale durante la calda estate del 1984, a pochi giorni dalla morte di Enrico ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 aprile 2023) I cambiamenti, il tempo che corre, un futuro ipotetico:raccontanonella nostra video intervista. In sala "Hic et nunc, dai latini la formula della felicità: qui e ora". Prende una piega filosofica la nostra video intervista a, con cui abbiamo chiacchierato in occasione dell'uscita al cinema didiretto e scritto da Walter Veltroni. Il film, tratto dal suo omonimo romanzo, segue un risveglio e le successive scoperte del protagonista, ossia Giovanni (), un cinquantenne che si risveglia dopo tre decadi di coma, avendo subito un trauma celebrale durante la calda estate del 1984, a pochi giorni dalla morte di Enrico ...

