Putin e l’arresto impossibile (Di sabato 1 aprile 2023) Non si sente più parlare del mandato di cattura per Putin per “crimini di guerra”. Ma davvero potrebbe essere arrestato? Marco Taddeivia email Gentile lettore, deve sapere che gli atti della Corte penale internazionale (Cpi) dell’Aja, pilotata da inglesi e polacchi, sono solo fatti politici mascherati da una veste giuridica. l’arresto di Putin è una questione astratta, poiché è escluso che il presidente russo si rechi in paesi che aderiscono alla Cpi. Fermo restando che la Cpi non ha nulla a che fare con l’Onu, si noti che l’Onu ha appena pubblicato “le prove” di 15 crimini di guerra attribuiti alla Russia e – udite, udite – 25 attribuiti all’Ucraina. Qualcuno per caso ha spiccato un mandato di cattura per Zelensky? La Russia non riconosce la Cpi, così come Usa, Cina, Israele, Arabia Saudita e Ucraina. Gli Usa anzi contestarono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 1 aprile 2023) Non si sente più parlare del mandato di cattura perper “crimini di guerra”. Ma davvero potrebbe essere arrestato? Marco Taddeivia email Gentile lettore, deve sapere che gli atti della Corte penale internazionale (Cpi) dell’Aja, pilotata da inglesi e polacchi, sono solo fatti politici mascherati da una veste giuridica.diè una questione astratta, poiché è escluso che il presidente russo si rechi in paesi che aderiscono alla Cpi. Fermo restando che la Cpi non ha nulla a che fare con l’Onu, si noti che l’Onu ha appena pubblicato “le prove” di 15 crimini di guerra attribuiti alla Russia e – udite, udite – 25 attribuiti all’Ucraina. Qualcuno per caso ha spiccato un mandato di cattura per Zelensky? La Russia non riconosce la Cpi, così come Usa, Cina, Israele, Arabia Saudita e Ucraina. Gli Usa anzi contestarono ...

