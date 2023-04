Pusher minorenni e minacce con le armi, sgominata banda (Di sabato 1 aprile 2023) Trafficavano droga senza mai spacciarla personalmente ma servendosi di Pusher, spesso minorenni; usavano banconote contraffate e intimidivano con le armi i creditori per sollecitare i pagamenti. I ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) Trafficavano droga senza mai spacciarla personalmente ma servendosi di, spesso; usavano banconote contraffate e intimidivano con lei creditori per sollecitare i pagamenti. I ...

Pusher minorenni e minacce con le armi, sgominata banda Trafficavano droga senza mai spacciarla personalmente ma servendosi di pusher, spesso minorenni; usavano banconote contraffate e intimidivano con le armi i creditori per sollecitare i pagamenti. I carabinieri di Siniscola, Olbia e Tempio Pausania hanno smantellato una ... Accusato di spacciare ai minorenni, tutte le accuse crollano in aula ... era stato arrestato dalla polizia Municipale di Rimini con l'accusa di spacciare ai minorenni. L'... gli investigatori erano arrivati al presunto pusher in seguito alla telefonata di un padre che aveva ... Ballarò, suk droga: mamma col bimbo e 14enni che fumano crack Il rione Ballarò, con bancarelle e i vicoli stretti e e affollati, ha protetto i pusher " sono cinque i minorenni individuati " pronti a dileguarsi tra la folla o ingoiare la droga alla vista dei ...