Puglia | maltempo | allerta temporali | codice giallo dal foggiano alla Murgia Protezione civile | previsioni meteo

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 8 di domani, 2 aprile, per dodici ore. Si prevedono "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati." Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia.

