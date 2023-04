Psg, obiettivo Osimhen: 'l'amico' Campos lo tenta ancora. Icardi per il Napoli? (Di sabato 1 aprile 2023) Il Psg guarda al futuro. E il futuro assume le sembianze di Victor Osimhen . Il centravanti del Napoli infatti piace al club dell'emiro del Qatar, e in particolare al suo d.s. Campos che l'aveva ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 aprile 2023) Il Psg guarda al futuro. E il futuro assume le sembianze di Victor. Il centravanti delinfatti piace al club dell'emiro del Qatar, e in particolare al suo d.s.che l'aveva ...

