Christophe Galtier, allenatore del PSG, ha commentato in conferenza stampa la promozione a capitano di Kylian Mbappé in nazionale: "Mi sono congratulato con Kylian per questa promozione. È una responsabilità pesante. Mbappé è stato nominato capitano della Francia: può essere uno spunto di riflessione qui al PSG."

Psg, Galtier: “Mbappé capitano Francia Bene. Qui fascia resta a Marquinhos” ItaSportPress

PSG su Osimhen Petit approva ... è pronto a fare follie per metterlo a disposizione di Christophe Galtier, che lo ha allenato a Lille. Un'operazione che, secondo Emmanuel Petit, potrebbe essere ...Dalle parti del Parco dei Principi fior di calciatori e allenatori hanno varcato la porta dorata del PSG negli ultimi dieci anni. Quasi tutti però hanno peccato laddove l’obiettivo era fissato.