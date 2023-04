Protesta per il clima a Roma, gli ambientalisti versano liquido nero nella Barcaccia (Di sabato 1 aprile 2023) “Per denunciare la gravità della situazione climatica corrente e l’inaccettabilità dell’inazione della politica per contenerne i danni, questa mattina due gruppi di cittadini e cittadine della campagna ‘Non paghiamo il fossile’, di cui fa parte Ultima Generazione, hanno messo in atto due azioni: una ad Ancona e una a Roma. Coinvolte due fontane, simbolo, da un lato, del ristoro offerto dall’acqua e, dall’altro, del pericolo che può rappresentare”. È quanto si legge in un comunicato di “Ultima Generazione“, i cui attivisti hanno spiegato di aver versato del liquido a base di carbone vegetale nella Barcaccia del Bernini in piazza di Spagna a Roma. Gli attivisti della campagna “Non paghiamo il fossile” in azione a Roma. Versato un liquido ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 1 aprile 2023) “Per denunciare la gravità della situazionetica corrente e l’inaccettabilità dell’inazione della politica per contenerne i danni, questa mattina due gruppi di cittadini e cittadine della campagna ‘Non paghiamo il fossile’, di cui fa parte Ultima Generazione, hanno messo in atto due azioni: una ad Ancona e una a. Coinvolte due fontane, simbolo, da un lato, del ristoro offerto dall’acqua e, dall’altro, del pericolo che può rappresentare”. È quanto si legge in un comunicato di “Ultima Generazione“, i cui attivisti hanno spiegato di aver versato dela base di carbone vegetaledel Bernini in piazza di Spagna a. Gli attivisti della campagna “Non paghiamo il fossile” in azione a. Versato un...

